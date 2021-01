La minaccia è vera Perché Fbi e Silicon Valley parlano all’unisono

Leggi su formiche

(Di martedì 12 gennaio 2021) Joe Biden ha detto che non teme di giurare come nuovo presidente degli Stati Uniti all’aperto sul fronte occidentale di Capitol Hill mercoledì prossimo, il 20 gennaio. Il commento arriva dopo l’allerta dell’Fbi, che ha consigliato di spostare la cerimonia all’interno del Parlamento per motivi di sicurezza temendo nuove proteste dopo quelle delle scorsa settimana. I movimenti di estrema destra negli Stati Uniti non desistono e “stanno organizzando proteste armate in tutte le cinquanta città-capitali degli Stati Uniti in vista della cerimonia di insediamento del presidente eletto Joe Biden in programma il prossimo 20 gennaio”, scrive la CNN citando una nota interna al Bureau. ISTITUZIONI EL’Fbi (tra l’altro guidata da Christopher Wray, scelto da Trump nel 2017), il dipartimento della Giustizia (capitanato dall’attorney general Jeffrey ...