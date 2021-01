Indagati 10 dirigenti di Leonardo: “Corruzione tra privati”. La Finanza nelle sedi della società (Di martedì 12 gennaio 2021) Dieci manager di Leonardo sono Indagati per Corruzione tra privati in un’inchiesta della procura di Milano. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza milanese hanno acquisito nelle sedi della società, a Roma e a Pomigliano d’Arco, documenti nell’ambito dell’indagine, coordinata dal pm Gaetano Ruta, che ipotizza anche il riciclaggio e reati fiscali. Il gruppo risulta parte offesa. Nell’inchiesta, che riguarda in totale 14 persone fisiche e tre giuridiche, sono indagate anche Google Ireland e Google Payments. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Dieci manager disonopertrain un’inchiestaprocura di Milano. I militari del nucleo di polizia economico-finanziariaGuardia dimilanese hanno acquisito, a Roma e a Pomigliano d’Arco, documenti nell’ambito dell’indagine, coordinata dal pm Gaetano Ruta, che ipotizza anche il riciclaggio e reati fiscali. Il gruppo risulta parte offesa. Nell’inchiesta, che riguarda in totale 14 persone fisiche e tre giuridiche, sono indagate anche Google Ireland e Google Payments. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

giulezio2 : @AdrianaSpappa @virginiaraggi @christianraimo forse nella tua zona.. ma nel complesso io la vedo parecchio migliora… - SBazzoffia : @morgana_1956 @matteosalvinimi Medici alla Procura di Bergamo hanno ammesso di aver inserito nei conti defunti orma… - giulezio2 : @antoniocimaglia @DKaleeva sarebbe ancora più bella se non vi fossero gli ormai famosi nel mondo #inci_vili romani… - Maximix1970 : Ex Ilva, chiuse le indagini sui dirigenti indagati per l’operaio morto nel 2019. “Era su una gru attiva da 30 anni… - Italia_Notizie : Ex Ilva, chiuse le indagini sui dirigenti indagati per l’operaio morto nel 2019. “Era su una gru attiva da 30 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagati dirigenti Indagati 10 dirigenti di Leonardo: “Corruzione tra privati”. La Finanza nelle sedi della società Il Fatto Quotidiano Vaccini a non operatori sanitari: indaga il NAS

Circa 100 mila personale non sanitario vaccinato nonostante le indicazioni governative. Per gli odontoiatri, altre Regioni autorizzano la vaccinazione Mentre gli odontoiatri, attraverso gli Ordini ed ...

Rifiuti e camorra a Giugliano, il GIP: l’appalto del 2011 con la Senesi era regolare

GIUGLIANO – L’appalto di affidamento della gestione rifiuti alla ditta Senesi era regolare, è quanto emerge dalle decisioni del Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli che ha stabilito l’archivi ...

Circa 100 mila personale non sanitario vaccinato nonostante le indicazioni governative. Per gli odontoiatri, altre Regioni autorizzano la vaccinazione Mentre gli odontoiatri, attraverso gli Ordini ed ...GIUGLIANO – L’appalto di affidamento della gestione rifiuti alla ditta Senesi era regolare, è quanto emerge dalle decisioni del Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli che ha stabilito l’archivi ...