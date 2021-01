Il padrone è sul tetto dell’abitazione: il cane lo raggiunge arrampicandosi su una scala a pioli – Video (Di martedì 12 gennaio 2021) Il cane Ace è un vero e proprio portento. In barba alla paura che spesso colpisce molti cani alle prese con le scale, l’esemplare di golden retriever ha affrontato una scala a pioli pur di raggiungere il suo padrone. L’uomo era infatti salito sul tetto della sua abitazione per rimuovere le decorazioni natalizie quando si è ritrovato faccia a faccia con il cane. Incredulo ha poi analizzato le immagini delle telecamere di sicurezza che hanno mostrato, appunto, la scena: Ace, impavido, si arrampica sulla scala a pioli, la stessa con cui anche il padrone era salito. Il Video, girato a Portland, è diventato in poco tempo virale su Tik tok. Video Tik Tok/vincematteson L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) IlAce è un vero e proprio portento. In barba alla paura che spesso colpisce molti cani alle prese con le scale, l’esemplare di golden retriever ha affrontato unapur dire il suo. L’uomo era infatti salito suldella sua abitazione per rimuovere le decorazioni natalizie quando si è ritrovato faccia a faccia con il. Incredulo ha poi analizzato le immagini delle telecamere di sicurezza che hanno mostrato, appunto, la scena: Ace, impavido, si arrampica sulla, la stessa con cui anche ilera salito. Il, girato a Portland, è diventato in poco tempo virale su Tik tok.Tik Tok/vincematteson L'articolo ...

Il padrone è sul tetto dell'abitazione: il cane lo raggiunge arrampicandosi su una scala a pioli

Granzette sconfitta al giro di boa

La prima gara di ritorno del Campionato Figc di calcio a 5 femminile di Serie A inizia in salita per il Granzette che ospita, tra le mura amiche, la squadra lombarda del Kick Off, avversario di lusso ...

Torino, rovescia zuccheriera e lecca per terra: gattino sopravvive un mese dopo la morte del padrone

E’ quasi un sopravvissuto il gattino che è rimasto per quasi un mese da solo nell’appartamento del padrone morto. Nessuno sapeva che lui fosse rimasto in casa, nessuno per un mese, gli ha portato da m ...

