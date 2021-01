Fedriga: “17 regioni hanno deciso di posticipare apertura, non è una decisione folle” (Di martedì 12 gennaio 2021) "Se 17 regioni hanno deciso di posticipare la riapertura delle scuole, non penso che siano un gruppo di folli". Così Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, ai microfoni di Radio Anch'io. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 gennaio 2021) "Se 17dila ridelle scuole, non penso che siano un gruppo di folli". Così Massimiliano, governatore del Friuli Venezia Giulia, ai microfoni di Radio Anch'io. L'articolo .

serenaTonel : RT @Ansa_Fvg: Scuola: Fedriga, rinvio è in 17 Regioni, non è folle. Se stop attività produttive poi genitori senza soldi per spesa #ANSA ht… - Ansa_Fvg : Scuola: Fedriga, rinvio è in 17 Regioni, non è folle. Se stop attività produttive poi genitori senza soldi per spes… - Telefriuli1 : - mailotdm88 : RT @Libero_official: Fontana (Lombardia), De Luca (Campania) e Fedriga (Friuli Venezia Giulia) chiedono che l'Italia diventi tutta 'arancio… - alessan75877023 : RT @Libero_official: Fontana (Lombardia), De Luca (Campania) e Fedriga (Friuli Venezia Giulia) chiedono che l'Italia diventi tutta 'arancio… -