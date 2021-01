Everton, Ancelotti su Kean: «Se vorrà tornare sarà il benvenuto» (Di martedì 12 gennaio 2021) Carlo Ancelotti ha parlato di Moise Kean e di un suo possibile ritorno all’Everton dopo l’esperienza in Francia al PSG Carlo Ancelotti ha parlato di Moise Kean nel corso di un’intervista a Sky Sports Uk. Queste le sue parole sull’attaccante attualmente in prestito al PSG. «Sta vivendo una grande esperienza. Segna tanti gol, sta dimostrando le sue qualità. È un nostro giocatore e tornerà a giugno ma dobbiamo prendere in considerazione quello che vuole, perché i giocatori sono umani. Se vorrà tornare, saremo felici di riaverlo; se vorrà restare al Paris Saint-Germain, dovremo parlare con loro. Non voglio avere un giocatore che non è felice. Se sarà felice di tornare, sarà il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Carloha parlato di Moisee di un suo possibile ritorno all’dopo l’esperienza in Francia al PSG Carloha parlato di Moisenel corso di un’intervista a Sky Sports Uk. Queste le sue parole sull’attaccante attualmente in prestito al PSG. «Sta vivendo una grande esperienza. Segna tanti gol, sta dimostrando le sue qualità. È un nostro giocatore e tornerà a giugno ma dobbiamo prendere in considerazione quello che vuole, perché i giocatori sono umani. Se, saremo felici di riaverlo; serestare al Paris Saint-Germain, dovremo parlare con loro. Non voglio avere un giocatore che non è felice. Sefelice diil ...

