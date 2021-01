Dayane Mello fa un’ipotesi su Stefania Orlando: “Sfrutta Tommaso, se ora io divento amica di Zorzi…” (VIDEO) (Di martedì 12 gennaio 2021) Dayane Mello convinta che Stefania sfrutti Tommaso per popolarità Chi segue il Grande Fratello Vip 5 anche su Mediaset Extra e Mediaset Play saprà sicuramente che sabato sera nella casa più spiata d’Italia c’è stata un’accesa discussione tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Una litigata che ha fatto scoppiare una bomba nell’appartamento di Cinecittà. Infatti, i vari inquilini sono abbastanza confusi, tranne Dayane Mello che sembra avere le idee molto chiare sulla vicenda. La modella brasiliana, infatti, chiacchierando con Mario Ermito ha asserito che secondo lei la bionda conduttrice starebbe Sfruttando il rampollo meneghino solo per aumentare la sua popolarità. La conversazione con Mario Ermito Avvicinandosi a Mario ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 12 gennaio 2021)convinta chesfruttiper popolarità Chi segue il Grande Fratello Vip 5 anche su Mediaset Extra e Mediaset Play saprà sicuramente che sabato sera nella casa più spiata d’Italia c’è stata un’accesa discussione traZorzi. Una litigata che ha fatto scoppiare una bomba nell’appartamento di Cinecittà. Infatti, i vari inquilini sono abbastanza confusi, tranneche sembra avere le idee molto chiare sulla vicenda. La modella brasiliana, infatti, chiacchierando con Mario Ermito ha asserito che secondo lei la bionda conduttrice starebbendo il rampollo meneghino solo per aumentare la sua popolarità. La conversazione con Mario Ermito Avvicinandosi a Mario ...

GrandeFratello : Dayane contro Stefania: 'Lei ha visto che Tommaso è un personaggio fortissimo e si è attaccata a lui... è tutta una… - fanpage : 'A sedici anni ho preso tutte le medicine per morire'. Il drammatico racconto di Dayane. - GrandeFratello : Dayane ha appena trascorso una notte molto difficile... #GFVIP - dayane_mello_fp : @sissi_95_aivlis Penso perché Rosy non si era confidata con ceci ,bho non lo so AHAHAHAHA - giorgiadipalo : RT @blurosmello: Rip a Dayane Mello che “non dormiamo appiccicate, dormiamo nello stesso letto ma non appiccicate”... ?????? #rosmello htt… -