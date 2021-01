Crisi governo, Conte tentato dalla conta con Renzi (Di martedì 12 gennaio 2021) Incurante dei messaggi del Colle, della decisa contrarietà del Partito democratico e del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte è tentato di andare in Parlamento e sfidare la sorte con una la conta al buio, replicare lo show televisivo in diretta nazionale che tanto bene andò all’epoca di Matteo Salvini e che oggi si potrebbe rivelare un bagno di sangue, per lui e per la sua maggioranza. Irricevibili le richieste di Matteo Renzi, che possono essere riassunte così: dimettiti, fai una squadra in cui Italia viva abbia più peso, via dal governo Alfonso Bonafede e Nunzia Catalfo, discontinuità al Mef con la sostituzione di Roberto Gualtieri. Richieste che, secondo il premier, sono messe sul tavolo strumentalmente, solo per portare alla rottura. Così a metà mattinata, incurante delle ripercussioni sul Consiglio ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Incurante dei messaggi del Colle, della decisa contrarietà del Partito democratico e del Movimento 5 stelle, Giuseppedi andare in Parlamento e sfidare la sorte con una laal buio, replicare lo show televisivo in diretta nazionale che tanto bene andò all’epoca di Matteo Salvini e che oggi si potrebbe rivelare un bagno di sangue, per lui e per la sua maggioranza. Irricevibili le richieste di Matteo, che possono essere riassunte così: dimettiti, fai una squadra in cui Italia viva abbia più peso, via dalAlfonso Bonafede e Nunzia Catalfo, discontinuità al Mef con la sostituzione di Roberto Gualtieri. Richieste che, secondo il premier, sono messe sul tavolo strumentalmente, solo per portare alla rottura. Così a metà mattinata, incurante delle ripercussioni sul Consiglio ...

