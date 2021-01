Cina: esplosione in miniera, 22 minatori intrappolati (Di martedì 12 gennaio 2021) PECHINO, 12 GEN - Ventidue minatori sono intrappolati in profondità da quasi due giorni a causa di un'esplosione in una miniera d'oro in costruzione a Qixia, nella provincia orientale cinese di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 12 gennaio 2021) PECHINO, 12 GEN - Ventiduesonoin profondità da quasi due giorni a causa di un'in unad'oro in costruzione a Qixia, nella provincia orientale cinese di ...

Un anno dopo la prima morte certificata per il Covid-19, un uomo di 61 anni, i cittadini di Wuhan tornano ad affollare le strade e le stazioni ferroviarie. Durante le ore di punta si vedono, di nuovo, ...

Cina: esplosione in miniera, 22 minatori intrappolati

Ventidue minatori sono intrappolati in profondità da quasi due giorni a causa di un'esplosione in una miniera d'oro in costruzione a Qixia, nella provincia orientale cinese di Shandong. (ANSA) ...

Ventidue minatori sono intrappolati in profondità da quasi due giorni a causa di un'esplosione in una miniera d'oro in costruzione a Qixia, nella provincia orientale cinese di Shandong. (ANSA)