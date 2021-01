Chi è Nathalie Guetta | l’attrice di Don Matteo e sorella di David Guetta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 gennaio 2021)Evalyneè nata a Parigi il 9 settembre 1958 (Vergine), ed è entrata nel cuore degli italiani con la sua immagine di attrice dal carattere frizzante e mai scontato. Una battuta tira l’altra, in quella che è la sua dimensione più naturale, la simpatia. A 16 anni ha lasciato la capitale francese per cimentarsi in spettacoli circensi tra Francia e Benelux. In Italia è diventata famosissima per il suo ruolo di spicco nella fiction Don, con Terence Hill, in cui ha interpretato e interpreta il personaggio di Natalina. Ha due fratelli, il dj e produttoree il giornalista politico Bernard. Non tutti sanno che a Napoli, poco dopo il suo arrivo in Italia, ha intrapreso una fortunata esperienza come ...