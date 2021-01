Can Yaman, il più desiderato del 2021 (tra Diletta Leotta e Sandokan) (Di martedì 12 gennaio 2021) Can Yaman è l’attore del momento. Ma chi fosse prima di arrivare in Italia, prima di essere scelto da Ferzan Ozpetek per recitare al fianco di Claudia Gerini, in uno spot d’autore, non è cosa altrettanto nota. Yaman, trentunenne originario di Istanbul, avrebbe dovuto seguire le orme paterne, lavorare come avvocato. Per qualche tempo, ci ha provato. Ha completato gli studi in Legge, bazzicato i tribunali. Poi, però, più forte è risuonata la chiamata all’arte. Yaman, che la Lux Vide avrebbe pagato un milione di euro per interpretare Sandokan nel reboot di prossima fattura, si è dato alla recitazione. E, in Turchia, è stato scelto come protagonista di DayDreamer. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 gennaio 2021) Can Yaman è l’attore del momento. Ma chi fosse prima di arrivare in Italia, prima di essere scelto da Ferzan Ozpetek per recitare al fianco di Claudia Gerini, in uno spot d’autore, non è cosa altrettanto nota. Yaman, trentunenne originario di Istanbul, avrebbe dovuto seguire le orme paterne, lavorare come avvocato. Per qualche tempo, ci ha provato. Ha completato gli studi in Legge, bazzicato i tribunali. Poi, però, più forte è risuonata la chiamata all’arte. Yaman, che la Lux Vide avrebbe pagato un milione di euro per interpretare Sandokan nel reboot di prossima fattura, si è dato alla recitazione. E, in Turchia, è stato scelto come protagonista di DayDreamer.

Corriere : Can Yaman: studi in legge, goloso. Chi è il nuovo idolo - Corriere : Can Yaman: studi in legge, goloso. Chi è il nuovo idolo - Corriere : Chi è Can Yaman, l’attore turco nuovo Re Mida dello spettacolo: dagli studi in legge ... - ToOneAnother : CAN YAMAN è un ATTORE che ha un'espressività e un talento RARI e che si rischia di far passare in secondo piano per… - tatiana_m001 : RT @Corriere: Chi è Can Yaman, l’attore turco nuovo Re Mida dello spettacolo: dagli studi in legge ... -