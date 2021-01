Alfonso Signorini chiede scusa in diretta tv | “Ho sbagliato | chiedo scusa al pubblico ed ai vipponi”

Leggi su biccy

(Di martedì 12 gennaio 2021)ha chiestoai telespettatori del Grande Fratello Vip per non aver interrotto la lite della scorsa settimana fra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Uno scontro avvenuto in glassroom che ha suscitato in seguito numerose polemiche, soprattutto per le offese che l’opinionista ha rivolto alla concorrente accusandola di essere ingrassata. “Certe cose forti erano eccessive ed inopportune Il punto più sensibile è quello della malattia ed io ci tenevo a far chiarezza su questo, Antonella Elia non sapeva che tu avessi avuto un tumore. Concludo dicendo che da parte mia ho fatto una mancanza e non ho problemi a dirlo: avrei potuto interrompere quel teatrino immediatamente, non l’ho fatto e non averlo fatto credo sia un grande errore e. Lo ...