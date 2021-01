Zingaretti e Regioni dicono no alla riapertura delle scuole superiori (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il fronte dei governatori, sostenuto dall’ala “rigorista” del governo, tiene duro sulla mancata riapertura delle scuole superiori in presenza e respinge le accuse della ministra Lucia Azzolina: “Se scoppia un focolaio la Costituzione assegna a noi la responsabilità come autorità sanitarie” ha chiarito più d’uno a margine del vertice sulle misure anti-Covid con Francesco Boccia e Roberto Speranza. E Nicola Zingaretti, presidente del Lazio e segretario Dem, scrive un comunicato di inusuale durezza: “Tutti vogliono che la scuola riapra, non ci si divida su questo. I membri del governo che intervengono senza offrire soluzioni danneggiano in primo luogo l’esecutivo”. Avvisa: “Sia chiaro che l’apertura delle scuole porterà a un aumento della curva, molte aree torneranno in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il fronte dei governatori, sostenuto dall’ala “rigorista” del governo, tiene duro sulla mancatain presenza e respinge le accuse della ministra Lucia Azzolina: “Se scoppia un focolaio la Costituzione assegna a noi la responsabilità come autorità sanitarie” ha chiarito più d’uno a margine del vertice sulle misure anti-Covid con Francesco Boccia e Roberto Speranza. E Nicola, presidente del Lazio e segretario Dem, scrive un comunicato di inusuale durezza: “Tutti vogliono che la scuola riapra, non ci si divida su questo. I membri del governo che intervengono senza offrire soluzioni danneggiano in primo luogo l’esecutivo”. Avvisa: “Sia chiaro che l’aperturaporterà a un aumento della curva, molte aree torneranno in ...

