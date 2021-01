Traffico Roma del 11-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto rallentamenti sulla Flaminia dal centro Rai di Saxa Rubra verso il centro e sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto delle rallentamenti su via Ardeatina tra via Castel di Leva via di Fioranello in direzione dicentroin entrata daSud sulla diramazione della A1 Tra la barriera ed il grande raccordo anulare situazione sul percorso Urbano dell’a24 tra via Fiorentini la tangenziale estsulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra Prenestina e l’uscita Viola 24 ed anche in carreggiata interna Gra Tuscolana ed Ardeatina alcune manifestazioni sono in programma questa mattina nella capitale possibili disagi sulle strade del quartiere Trieste appunto per una manifestazione in programma a Piazza ...