Si apre una voragine e cade | recuperato a 7 metri di profondità

(Di lunedì 11 gennaio 2021) In una strada di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, un uomo è caduto in unaprofonda setteed è stato soccorso dai Vigili del Fuoco. Credits: Vigili del FuocoTragedia sfiorata ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Verso le 9 del mattino, nei pressi di Piazza Repubblica, un uomo è caduto in unaprofonda setteche si è aperta improvvisamente sulla strada. Sul posto, per recuperarlo e metterlo in salvo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Pancastaganaio. L’uomo è stato immediatamente affidato alle cure del personale medico del 118. Sul luogo dellasi sono presentati anche la polizia municipale, i carabinieri e i tecnici del comune. Non è la prima volta che ad Abbadia San Salvatore si ...