**Scuola: Zingaretti, 'da membri governo no soluzioni, per Regioni diritto intervenire'** (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Sulla scuola e il ritorno alla didattica in presenza bisogna affrontare i problemi, "non in maniera un po' furba dipingere come un irresponsabile chi si assume responsabilità nel governo del contagio, affrontando la sua complessità e drammaticità. Anche i membri del governo che intervengono senza offrire soluzioni non si rendono conto che in primo luogo danneggiano il governo di cui fanno parte. Ricordo che i presidenti di Regione hanno, non il diritto, ma il dovere qualora la curva epidemiologica varia, di assumere decisioni a tutela della salute e della vita. Lo prevede la Costituzione ed è coerente anche con gli orientamenti finora adottati dal governo”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Sulla scuola e il ritorno alla didattica in presenza bisogna affrontare i problemi, "non in maniera un po' furba dipingere come un irresponsabile chi si assume responsabilità neldel contagio, affrontando la sua complessità e drammaticità. Anche idelche intervengono senza offrirenon si rendono conto che in primo luogo danneggiano ildi cui fanno parte. Ricordo che i presidenti di Regione hanno, non il, ma il dovere qualora la curva epidemiologica varia, di assumere decisioni a tutela della salute e della vita. Lo prevede la Costituzione ed è coerente anche con gli orientamenti finora adottati dal”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola ...

