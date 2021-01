Scontro tra due auto, feriti marito e moglie: traffico rallentato in direzione centro (Di lunedì 11 gennaio 2021) ANCONA - Scontro tra due auto intorno alle 11 all'incrocio tra via del Risorgimento e via Isonzo con due coniugi di 75 anni che sono rimasti feriti e che grazie all'intervento della Croce Gialla sono ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 11 gennaio 2021) ANCONA -tra dueintorno alle 11 all'incrocio tra via del Risorgimento e via Isonzo con due coniugi di 75 anni che sono rimastie che grazie all'intervento della Croce Gialla sono ...

Capezzone : Su @atlanticomag Massimo Bassetti sulla riduzione del perimetro statale come modo di circoscrivere i conflitti poli… - Agenzia_Ansa : Alta tensione in #Cdm sulla riapertura della #scuola, è scontro tra il #Pd e #ItaliaViva. Franceschini chiede il ri… - lucasofri : Insomma c’è una quasi crisi dovuta allo scontro tra i due grandi e forti alleati di governo, ovvero i partiti più v… - NTR24 : Viale Aldo Moro, scontro tra moto ed auto: un ferito - zazoomblog : Grande Raccordo Anulare scontro tra due autocarri: un ferito lunghe code in carreggiata esterna - #Grande #Raccordo… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Scontro tra auto a Cagliari, grave una donna di 53 anni Agenzia ANSA Grande Fratello Vip, Dayane Mello: "Quella di Stefania Orlando non è gelosia per Tommaso Zorzi, ma strategia" (VIDEO)

Scopri le ultime news sul Grande Fratello. Leggi anche Nuovo scontro al Gf Vip tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Dayane ha poi continuando il suo sfogo accusando Stefania di reagire così non per g ...

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi difende Dayane Mello: 'Saremo sempre di meno qui'

Sta di fatto che, alla luce dello scontro che c'è stato in casa tra Stefania e Tommaso, i due non hanno ancora trovato il modo per chiarirsi e mettere una pietra sopra a questo litigio.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello. Leggi anche Nuovo scontro al Gf Vip tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Dayane ha poi continuando il suo sfogo accusando Stefania di reagire così non per g ...Sta di fatto che, alla luce dello scontro che c'è stato in casa tra Stefania e Tommaso, i due non hanno ancora trovato il modo per chiarirsi e mettere una pietra sopra a questo litigio.