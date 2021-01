Salvini non si fida del suo Milan | “Scudetto a Inter o Juve” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “La volata Scudetto? Una corsa tra Inter e Juve”. Il leader della Lega Matteo Salvini, tifosissimo del Milan, promuove i rossoneri ma vede solo i bianconeri e i nerazzurri nella… L'articolo Salvini non si fida del suo Milan “Scudetto a Inter o Juve” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) “La volata? Una corsa tra”. Il leader della Lega Matteo, tifosissimo del, promuove i rossoneri ma vede solo i bianconeri e i nerazzurri nella… L'articolonon sidel suo” proviene da Meteoweek.com.

matteosalvinimi : #Salvini: Twitter è un’azienda privata, ma ha una funzione pubblica. Imbavaglia Trump? Ne ha parlato anche Enrico L… - matteosalvinimi : #Salvini: domani in Europa si vota sul regolamento in tema di utilizzo dei fondi UE. Non ci piace e non lo voteremo… - matteosalvinimi : #Salvini: Le immagini dell’assalto al parlamento rischiano di vanificare un bilancio positivo di Trump in tema di e… - PoppyBatch : Cmq oggi avevo un'ora buca e ho deciso di fare una pennica per recuperare le ore di sonno perse stanotte , non mi c… - DanielePasqua17 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Gli assalti non sono mai una soluzione, in USA ci sono state scene vergognose. Da condannare. Punto. Ma è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini non Matteo Salvini: «Non mi interessa cosa dice Casalino onestamente» Il Messaggero Cicchitto: "La solidarietà di Salvini e Meloni per Trump è molto inquietante"

Il Presidente di Riformismo e Libertà: "Se Salvini e Meloni arrivassero a governare con rapporti internazionali con Trump e Orban per l'Italia sarebbe la fine" ...

Governo, Salvini: “Gli Italiani non ne possono più”

(LaPresse) “Gli italiani non ne possono più perché è da un mese che va avanti questo balletto tra Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti sul cambio di poltrone: basta!”. Così il segretario della Lega, Mat ...

Il Presidente di Riformismo e Libertà: "Se Salvini e Meloni arrivassero a governare con rapporti internazionali con Trump e Orban per l'Italia sarebbe la fine" ...(LaPresse) “Gli italiani non ne possono più perché è da un mese che va avanti questo balletto tra Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti sul cambio di poltrone: basta!”. Così il segretario della Lega, Mat ...