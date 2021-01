Recovery: Conte, 'domani sera Cdm su piano, dobbiamo correre' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Il Recovery plan "dobbiamo approvarlo domani sera... in un Cdm domani sera, dobbiamo correre". Così il premier Giuseppe Conte, intercettato dalle telecamere del Tg3. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Ilplan "approvarlo... in un Cdm". Così il premier Giuseppe, intercettato dalle telecamere del Tg3.

DadoneFabiana : «Se abbiamo i 209 miliardi del Recovery è merito delle abilità negoziali del presidente del Consiglio. Non mi pare… - borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - Agenzia_Ansa : #Renzi: approviamo il #Recovery ma spendiamo bene i soldi. Il leader di #ItaliaViva: 'Se #Conte e #Casalino voglion… - Lorenzo41151510 : #Dpcm #Renzi: va bene, approviamo il recovery plan,ma #Conte deve correre ......per mandarti - lapierpierina : RT @aciapparoni: Il governo delle tenebre... ++ Recovery: Conte, domani sera il Cdm per approvarlo ++ -