Napoli, file e assembramenti per guasto in Funicolare: stavolta Dema non si indigna (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Anche oggi file indegne di un paese civile” si registrano lungo la porta d’accesso della Funicolare di Montesanto a Napoli. Temporaneamente sospesa, come fa sapere l’Anm, per un intervento tecnico resosi necessario per un guasto sulla rete. Così nell’attesa del ripristino del mezzo, che dal Centro Storico porta alla zona collinare di via Morghen, i cittadini spaiasti e preoccupati per l’emergenza Covid sono costretti a restare in attesa, accalcati, lungo i corridoi della stazione di Montesanto. Code, decisamente simili, a quelle registrate solo sabato scorso per l’inizio della campagna vaccinale contro il Covid nella Mostra d’Oltremare. Resse che avevano mandato su tutte le furie il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. “Anche oggi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Anche oggiindegne di un paese civile” si registrano lungo la porta d’accesso delladi Montesanto a. Temporaneamente sospesa, come fa sapere l’Anm, per un intervento tecnico resosi necessario per unsulla rete. Così nell’attesa del ripristino del mezzo, che dal Centro Storico porta alla zona collinare di via Morghen, i cittadini spaiasti e preoccupati per l’emergenza Covid sono costretti a restare in attesa, accalcati, lungo i corridoi della stazione di Montesanto. Code, decisamente simili, a quelle registrate solo sabato scorso per l’inizio della campagna vaccinale contro il Covid nella Mostra d’Oltremare. Resse che avevano mandato su tutte le furie il sindaco di, Luigi De Magistris. “Anche oggi ...

ciropellegrino : #demagistris l'inutile sindaco di #napoli polemizza contro un ordinata ma lunga fila per la vaccinazione #Covid_19… - rep_napoli : Saldi: a Napoli partenza in sordina, niente file - Paolo_80 : RT @guidomarchello: Le file viste a Napoli per la vaccinazione sono le stesse viste per entrare ai centri commerciali. Però non ho letto tw… -