orizzontescuola : Mobilitazioni da nord a sud per chiedere il ritorno in classe - ANSA_Legalita : Scuola:Comitato Priorità, domani mobilitazioni da Nord a Sud. |#ANSA - ANSA_Legalita : Scuola:Comitato Priorità, domani mobilitazioni da Nord a Sud. |#ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilitazioni nord

Stylo24

Domani si svolgeranno le mobilitazioni in tutta Italia, organizzate da studenti, insegnanti e genitori del comitato Priorità alla Scuola per chiedere l'apertura in presenza e in sicurezza di tutte le ...La volontà politica espressa dall’attuale Governo è chiara: la soluzione definitiva per l’approdo delle grandi navi a Venezia deve essere fuori dalla Laguna. È la prima volta che accade in nove anni.