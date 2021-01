Kamala Harris su Vogue. Ma l'edizione digitale pubblica una foto "informale" non concordata con lo staff (Di lunedì 11 gennaio 2021) Kamala Harris conquista l’ambita copertina di “Vogue” ma il debutto della futura vice-presidente sulla iconica rivista di moda lascia sbigottiti i suoi fan: le hanno mancato di rispetto “sbiancandole” la pelle e fotografandola con ai piedi le amate Converse e calzini bianchi, sono stati alcuni commenti interdetti raccolti su Twitter.“Possibile? Non è all’altezza degli standard di Vogue”, si sono lamentati con Anna Wintour i sostenitori della senatrice, mentre la giornalista del “New York” Yashar Ali riferiva, sempre sul sito di microblogging, di polemiche interne tra la rivista e lo staff della Harris per la foto scelta per la copertina: “Non è quella su cui si erano messi d’accordo”.Di lì a poco “Vogue” ha pubblicato ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021)conquista l’ambita copertina di “” ma il debutto della futura vice-presidente sulla iconica rivista di moda lascia sbigottiti i suoi fan: le hanno mancato di rispetto “sbiancandole” la pelle egrafandola con ai piedi le amate Converse e calzini bianchi, sono stati alcuni commenti interdetti raccolti su Twitter.“Possibile? Non è all’altezza degli standard di”, si sono lamentati con Anna Wintour i sostenitori della senatrice, mentre la giornalista del “New York” Yashar Ali riferiva, sempre sul sito di microblogging, di polemiche interne tra la rivista e lodellaper lascelta per la copertina: “Non è quella su cui si erano messi d’accordo”.Di lì a poco “” hato ...

