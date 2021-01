I Delitti del BarLume tornano tra Covid e mareggiate

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Idel- Filippo Timi, Enrica Guidi e Stefano Fresi Non c’è inverno su Sky Cinema Uno senza una nuova stagione de Idel, la serie tratta dai romanzi di Marco Malvaldi che dal 2013 racconta le indagini e gli strani casi di Pineta, immaginaria cittadina toscana nella quale si muove uno strambo gruppo di personaggi, sempre lo stesso. Qualche new entry c’è stata, anche qualche necessario addio, ma in questa nuova edizione ci sarà il ritorno in pianta stabile del protagonista Massimo Viviani (Filippo Timi), che negli ultimi anni si era diviso tra l’Italia e il sud America. Il ritorno di Massimo alha cambiato tutti gli equilibri che si erano creati, a fatica, dopo la sua partenza, soprattutto quelli tra la Tizi (Enrica Guidi), la madre di suo figlio, e Beppe ...