Francesca Chillemi: tutto quello che c'è da sapere sull'attrice (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesca Chillemi: biografia, carriera, vita privata, fidanzato I telespettatori italiani negli ultimi anni stanno conoscendo sempre di più Francesca Chillemi, attrice ed ex Miss Italia 2003. La giovane (nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 25 luglio 1985) all'età di 18 anni, è eletta Miss Italia, ricevendo la corona da Claudia Cardinale. Dopo aver iniziato la carriera di modella con la vittoria nel concorso di bellezza inizia a lavorare in televisione, partecipando alla quarta stagione della serie televisiva Un medico in famiglia e ad alcune trasmissioni televisive di Rai 1, tra cui I raccomandati con Carlo Conti ed Italia che vai. Nel 2005 conduce per Rai 1 Varietà, Aspettando Miss Italia, Sognando tra le note, Miss Italia: la sfida comincia e partecipa a Sanremo contro Sanremo. Nel 2007 Francesca ...

