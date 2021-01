Desperados 3 | il gioco “probabilmente” non arriverà su Switch

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 11 gennaio 2021)3 anche su Nintendo? Di recente uno degli sviluppatori ha parlato di questa possibilità proponendo le sue considerazioni3 è stato dei grandi successi a sorpresa del 2020, unsfuggito a una parte della community inizialmente. Data la qualità del, ci sono state alcune domande su quando o se una versionedi3 potrebbe essere rilasciata. A quanto pare, non sembra che accadrà presto. Vediamo di seguito il perché.3 farebbe veramente troppa fatica su Nintendosecondo uno degli sviluppatori che auspica per una versione più potente dell’ibrida Parlando di recente in un’intervista a GamerHub TV, Moritz Wagner, responsabile del design presso lo sviluppatore Mimimi ...