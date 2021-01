Covid Liguria, aumentano i ricoveri ma calano gli attualmente positivi (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Sono 226, in Liguria , i nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 2.085 tamponi molecolari processati. Lo si evince dal quotidiano bollettino diffuso da Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Sono 226, in, i nuovial-19 a fronte di 2.085 tamponi molecolari processati. Lo si evince dal quotidiano bollettino diffuso da Regionein base ai dati flusso Alisa-...

MediasetTgcom24 : La Spezia, infermiere negazionista contro il vaccino: segnalato all'ordine, ora rischia la radiazione #covid… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, siringhe “sbagliate” inviate in Piemonte, Lombardia e Liguria? Non sono inutili: servono per la dilu… - BJLiguria : Bollettino Covid: 226 nuovi casi, sono 64 mila i positivi da inizio emergenza - - SoyRobotico : RT @qn_lanazione: Covid Liguria, aumentano i ricoveri ma calano gli attualmente positivi #LaSpezia #11gennaio - qn_lanazione : Covid Liguria, aumentano i ricoveri ma calano gli attualmente positivi #LaSpezia #11gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria Covid, in Liguria 374 nuovi positivi: nel savonese +137 casi IVG.it Pordenone. I sindacati contro la direzione aziendale: “Personale allo stremo, ma nessuno ci ascolta”

Il personale della dirigenza medica dell’Ospedale di Pordenone è stanco e allo stremo. Crescono così le tensioni, anche per l’assenza di confronto con i vertici aziendali. “In tutti questi mesi non si ...

Covid: 226 i positivi di oggi in Liguria (il 10,83% dei tamponi)

Sono 226 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.085 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. Covid: 404 ...

Il personale della dirigenza medica dell’Ospedale di Pordenone è stanco e allo stremo. Crescono così le tensioni, anche per l’assenza di confronto con i vertici aziendali. “In tutti questi mesi non si ...Sono 226 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.085 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. Covid: 404 ...