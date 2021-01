Capello: «La Juventus sta tornando, Inter favorita per lo Scudetto» (Di lunedì 11 gennaio 2021) La corsa Scudetto è il tema principale dell’Intervista rilasciata da Fabio Capello a RadioRai. Le sue parole, compreso grandi complimenti all’Atalanta Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Radio anch’io sport facendo il punto sulla corsa Scudetto. Queste le sue parole. Juventus – «La Juventus sta tornando, Ho guardato con attenzione la partita di ieri, la Juventus sta trovando la su identità. Ci sono meno problemi di gioco. Mi sembra che la squadra abbia capito cosa vuole Pirlo. E’ riuscita a fare risultato anche senza i gol di Cristiano Ronaldo. Deciderà il recupero contro il Napoli e la partita contro l’Inter. La posizione di Chiesa è importante ma tutti hanno capito cosa vuole da loro Pirlo e Pirlo ha capito le ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) La corsaè il tema principale dell’vista rilasciata da Fabioa RadioRai. Le sue parole, compreso grandi complimenti all’Atalanta Fabioha parlato ai microfoni di Radio anch’io sport facendo il punto sulla corsa. Queste le sue parole.– «Lasta, Ho guardato con attenzione la partita di ieri, lasta trovando la su identità. Ci sono meno problemi di gioco. Mi sembra che la squadra abbia capito cosa vuole Pirlo. E’ riuscita a fare risultato anche senza i gol di Cristiano Ronaldo. Deciderà il recupero contro il Napoli e la partita contro l’. La posizione di Chiesa è importante ma tutti hanno capito cosa vuole da loro Pirlo e Pirlo ha capito le ...

