Cadaveri fatti a pezzi in valigia: Elona Kalesha resta in carcere. Istanza rigettata (Di lunedì 11 gennaio 2021) Resterà in carcere, Elona Kalesha, ex fidanzata dei coniugi fatti a pezzi e ritrovati in alcune valigie vicino al carcere di Sollicciano, a Firenze. Il Tribunale del Riesame di Firenze ha rigettato l'Istanza di scarcerazione presentata dai legali della 36enne albanese, detenuta dal 22 dicembre nel carcere fiorentino per i reati di duplice omicidio, occultamento e vilipendio dei Cadaveri di Shpetim e Tauta Pasho, genitori dell'ex fidanzato Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Resterà in, ex fidanzata dei coniugie ritrovati in alcune valigie vicino aldi Sollicciano, a Firenze. Il Tribunale del Riesame di Firenze ha rigettato l'di scarcerazione presentata dai legali della 36enne albanese, detenuta dal 22 dicembre nelfiorentino per i reati di duplice omicidio, occultamento e vilipendio deidi Shpetim e Tauta Pasho, genitori dell'ex fidanzato

zazoomblog : Cadaveri fatti a pezzi in valigia: Elona Kalesha resta in carcere. Istanza rigettata - #Cadaveri #fatti #pezzi… - FirenzePost : Cadaveri fatti a pezzi in valigia: Elona Kalesha resta in carcere. Istanza rigettata - 45acpjoe : RT @NovilloArturo2: tina aumont marquand- Texas across the river-satyricon-L uomo,L oroglio,La vendetta-la curee- modesty Blaise-metello-il… - sumaistu47 : A me basterebbe che dessero almeno 15 anni al suino padano per istigazione al razzismo e per i tremila morti fatti.… - PopeyeDopePope : @matteosalvinimi Da Viareggino, gli avvoltoi ci garbin poo anco su'carri mascherati. Vai bellino, gira al largo che… -