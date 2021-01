Ascolti TV | Domenica 10 gennaio 2021 Che Dio ci Aiuti 21 9% doppia Chiamatemi Francesco 10% Fazio riparte dall’8 8% e 8 2% L’intervista al Papa al 19%

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Maria De Filippi a Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri,10, su Rai1 la seconda puntata di Che Dio ci6 ha conquistato 5.513.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale5– Ildella gente ha raccolto davanti al video 2.614.000 spettatori con uno share del 10%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.048.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Guardiani della Galassia Vol. 2 ha intrattenuto 1.414.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa – in onda dalle 20:34 alle 22:24 – ha incollato 2.445.000 spettatori con l’8.8%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.566.000 spettatori con l’8.2%. Su Rete4 Il ragazzo di campagna totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.285.000 ...