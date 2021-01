The Banner Saga, gli sviluppatori di Stoic potrebbero avere un MMO in cantiere (Di domenica 10 gennaio 2021) Sembra proprio che Stoic Studio, i responsabili della trilogia di The Banner Saga, stiano sviluppando un nuovo titolo e, secondo quanto riportato da alcuni indizi, potrebbe trattarsi di un MMO live service. Gli sviluppatori stanno infatti cercando una nuova risorsa da inserire nel team, per la realizzazione del loro prossimo progetto. Sebbene non ci siano informazioni ufficiali su tale titolo in sviluppo, l'offerta di lavoro è per un programmatore esperto in combat designer, con precedenti esperienze in titoli "action frenetici". Viene altresì richiesta esperienza nel campo dei GaaS e negli elementi live. Nel contratto viene citato infine un supporto al suddetto titolo per un periodo superiore ai tre anni, compreso beta, lancio e post-lancio. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 gennaio 2021) Sembra proprio cheStudio, i responsabili della trilogia di The, stiano sviluppando un nuovo titolo e, secondo quanto riportato da alcuni indizi, potrebbe trattarsi di un MMO live service. Glistanno infatti cercando una nuova risorsa da inserire nel team, per la realizzazione del loro prossimo progetto. Sebbene non ci siano informazioni ufficiali su tale titolo in sviluppo, l'offerta di lavoro è per un programmatore esperto in combat designer, con precedenti esperienze in titoli "action frenetici". Viene altresì richiesta esperienza nel campo dei GaaS e negli elementi live. Nel contratto viene citato infine un supporto al suddetto titolo per un periodo superiore ai tre anni, compreso beta, lancio e post-lancio. Leggi altro...

Stoic Studio, dopo l'ottimo lavoro svolto sulla serie The Banner Saga, sembra si sia spostato su un un MMO, o comunque un gioco caratterizzato da una piattaforma online.. Stoic Studio ha raggiunto ...

Genshin Impact, il banner di Ganyu inizia il 12 gennaio: personaggi e armi ottenibili, i dettagli

Scopriamo di più sul banner di Ganyu di Genshin Impact, in arrivo il 12 gennaio. miHoYo ha diffuso questa notte tutti i dettagli sul banner di Ganyu di Genshin Impact, che sarà ufficialmente disponibi ...