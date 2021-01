Roma | Pellegrini rinnova a vita? «Più legato di così è difficile»

(Di domenica 10 gennaio 2021) Lorenzo, centrocampista della, parla di un possibile rinnovo acon i colori giallorossi: ecco le sue parole Lorenzoha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro l’Inter all’Olimpico. Ecco la sua risposta in merito ad un possibile rinnovo acon i giallorossi. RINNOVO A– «Io piùdialla, adesso pensiamo a questa partita importante ma io sono da semprea questi colori ma ora è l’ultimo dei miei pensieri». Leggi su Calcionews24.com

