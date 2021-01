Roma-Inter, che gol di Mancini: colpo di testa vincente e 2-2 (VIDEO) (Di domenica 10 gennaio 2021) Gran gol di Gianluca Mancini per il pareggio della Roma contro l’Inter al minuto 86 del match valevole per la Serie A 2020/2021. Il difensore giallorosso, sugli sviluppi di calcio d’angolo, ha sfruttato al meglio il bel cross di Villar e con una torsione di testa è riuscito a battere Handanovic per il 2-2 a pochissimi minuti dalla fine della partita. Tutto da rifare per i nerazzurri, che nella ripresa avevano ribaltato il risultato grazie a Skriniar e Hakimi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Gran gol di Gianlucaper il pareggio dellacontro l’al minuto 86 del match valevole per la Serie A 2020/2021. Il difensore giallorosso, sugli sviluppi di calcio d’angolo, ha sfruttato al meglio il bel cross di Villar e con una torsione diè riuscito a battere Handanovic per il 2-2 a pochissimi minuti dalla fine della partita. Tutto da rifare per i nerazzurri, che nella ripresa avevano ribaltato il risultato grazie a Skriniar e Hakimi. SportFace.

Inter : ???? | AAAAAACHRAAAAAFFFFF!!! 63' - Spettacolo a Roma!!! Sinistro a giro spettacolare di #Hakimi!!! Risultato ribalt… - GOAL_ID : Salutate la CAPOLISTA! ?? 1. Milan 40 2. Inter 36 3. Roma 33 4. Atalanta 31 5. Juventus 30 - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Eccoci dentro l'Olimpico di Roma: oggi scendiamo in campo in ???? #RomaInter #FORZAINTER - ricardorubio44 : ROMA 2-2 INTER Brava Roma ad imbrigliare l'Inter e chiudere in vantaggio il 1° tempo; tutt'altra storia la ripresa… - MilanLiveIT : #RomaInter finisce in pareggio, il Milan è a +3 sui nerazzurri -