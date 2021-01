Roma, controlli serrati contro lo spaccio di droga: 3 ragazzi arrestati e un 18enne denunciato (Di domenica 10 gennaio 2021) Tre persone sono state arrestate e una denunciata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma impegnati nei quotidiani servizi antidroga in diversi quartieri della Capitale. A Tor Bella Monaca I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 20enne brasiliano con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa sera, durante un servizio di osservazione in una nota piazza di spaccio in via Camassei, a Tor Bella Monaca, i Carabinieri hanno sorpreso il giovane cedere dosi di cocaina ad uno studente Romano. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando il pusher e identificando l’acquirente, poi segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore di droga. Nelle tasche dell’arrestato, i Carabinieri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 gennaio 2021) Tre persone sono state arrestate e una denunciata dai Carabinieri del Comando Provinciale diimpegnati nei quotidiani servizi antiin diversi quartieri della Capitale. A Tor Bella Monaca I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 20enne brasiliano con l’accusa didi sostanze stupefacenti. La scorsa sera, durante un servizio di osservazione in una nota piazza diin via Camassei, a Tor Bella Monaca, i Carabinieri hanno sorpreso il giovane cedere dosi di cocaina ad uno studenteno. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando il pusher e identificando l’acquirente, poi segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di, quale assuntore di. Nelle tasche dell’arrestato, i Carabinieri ...

