Renzi: “Conte smetta di scrivere post retorici e pensi agli italiani” (Di domenica 10 gennaio 2021) Matteo Renzi ha duramente criticato il post di ieri del premier Conte e si è detto sicuro del fatto che non ci saranno elezioni anticipate. Conte non sembra avere intenzione di cedere e nella giornata di martedì è previsto una riunione del governo per cercare di disinnescare sul nascere la crisi di governo portata avanti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Matteoha duramente criticato ildi ieri del premiere si è detto sicuro del fatto che non ci saranno elezioni anticipate.non sembra avere intenzione di cedere e nella giornata di martedì è previsto una riunione del governo per cercare di disinnescare sul nascere la crisi di governo portata avanti L'articolo proviene da Inews.it.

VittorioSgarbi : #covid Più che la variante inglese, mi preoccupa la variante di Rignano sull’Arno. Spero che Renzi metta una parola… - borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - ilriformista : Pd, Leu e M5s hanno deciso di blindare Giuseppe Conte. E di spingere Italia Viva nell’angolo. La mossa finale adess… - pablo_meloni : RT @MraCnz: #Renzi, retroscena sulla crisi: 'Entro lunedì mandiamo a casa Conte' @ItaliaViva #MatteoRenzi hai veramente rotto er cazzo. Pen… - domenicabestial : RT @LaNotiziaTweet: .#Renzi si crede indispensabile. L’ex premier invita #Conte a non andare in Parlamento. “E’ un errore politico e un azz… -