“Pronti ad aprire e ad accogliere in sicurezza i clienti” (Di domenica 10 gennaio 2021) di Monica De Santis “Sono Fabio Di Giovanni, e il 29 luglio del 2020 ho realizzato un sogno. Nel mio locale ci ho messo ogni parte di me, compresi i 15 anni di esperienze all’estero – tra Inghilterra, Germania, America, Svezia, Austria, Giappone. Mi piace immaginare il mio menù come una raccolta di cartoline delle tappe del mio percorso, un diario di viaggi fisici e metafisici, uniti nell’intenzione di portare alle persona sapori ricercati e ben calibrati. Non avrei mai potuto iniziare questo percorso se non fosse stato per mio nonno. Si presenta così Fabio Di Giovanni, 35 anni, titolare della pizzeria Don Antonio 1970, sita in via Molo Manfredi, a Salerno. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 10 gennaio 2021) di Monica De Santis “Sono Fabio Di Giovanni, e il 29 luglio del 2020 ho realizzato un sogno. Nel mio locale ci ho messo ogni parte di me, compresi i 15 anni di esperienze all’estero – tra Inghilterra, Germania, America, Svezia, Austria, Giappone. Mi piace immaginare il mio menù come una raccolta di cartoline delle tappe del mio percorso, un diario di viaggi fisici e metafisici, uniti nell’intenzione di portare alle persona sapori ricercati e ben calibrati. Non avrei mai potuto iniziare questo percorso se non fosse stato per mio nonno. Si presenta così Fabio Di Giovanni, 35 anni, titolare della pizzeria Don Antonio 1970, sita in via Molo Manfredi, a Salerno. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Tluigi15 : RT @ritadv100: @La_manina__ Quelli imbullonati alle poltrone sono i 5Stecche, pronti ad allearsi anche col Berlusca. Volevano aprire la sca… - maryelisabeth77 : Pronti ad aprire i rubinetti ???#CePostaPerTe - MagoCassandro : Trump intenzionato ad aprire una sua piattaforma social. Pronti? 3-2-1. Alehh - TruppenStrunz : 70 milioni di Patrioti pronti a scatenare l'insurrezione, ad aprire Guantanamo per la feccia DEM ma non hanno i mar… - metalblanco1991 : RT @valy_s: @Marcell77640487 @GiuseppeConteIT No. Adesso ci sono i gestori delle piste da sci. Erano pronti per aprire SONO STATE LE REGION… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronti aprire Scuola: Caveri, noi pronti ad aprire rinvio sarebbe grave Agenzia ANSA Regione Lazio: Scuole superiori aperte il 18 gennaio per lezioni in presenza

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, visto l’incremento della curva dei contagi da Coronavirus, firmerà oggi un’ordinanza per posticipare al 18 gennaio l’apertura in presenza delle sc ...

“Pronti a fare i vaccini anche di notte”

«Il vaccino è prezioso. Non concludiamo mai una seduta con flaconi iniziati e non finiti: se ci sono dosi residue, le destiniamo alle persone in lista, non ...

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, visto l’incremento della curva dei contagi da Coronavirus, firmerà oggi un’ordinanza per posticipare al 18 gennaio l’apertura in presenza delle sc ...«Il vaccino è prezioso. Non concludiamo mai una seduta con flaconi iniziati e non finiti: se ci sono dosi residue, le destiniamo alle persone in lista, non ...