Palermo, buon compleanno Marong! Il difensore rosanero compie oggi 21 anni (Di domenica 10 gennaio 2021) Festa di compleanno in casa Palermo.Il difensore centrale del club rosanero, Bubacarr Marong, compie oggi 21 anni, essendo nato in Gambia il 10 gennaio 2000.Al difensore rosanero i più sentiti auguri da parte di tutta la redazione di Mediagol.it. Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) Festa diin casa.Ilcentrale del club, Bubacarr Marong,21, essendo nato in Gambia il 10 gennaio 2000.Ali più sentiti auguri da parte di tutta la redazione di Mediagol.it.

matteosalvinimi : Buongiorno e buon venerdì, in partenza per #Palermo ?? dove domani sarò in tribunale accusato di “sequestro di pers… - WiAnselmo : #Palermo, buon compleanno Marong! Il difensore rosanero compie oggi 21 anni - Mediagol : #Palermo, buon compleanno Marong! Il difensore rosanero compie oggi 21 anni - Claudiogiusepp9 : RT @matteosalvinimi: Buongiorno e buon venerdì, in partenza per #Palermo ?? dove domani sarò in tribunale accusato di “sequestro di persona… - iphoneapple6S : RT @matteosalvinimi: Buongiorno e buon venerdì, in partenza per #Palermo ?? dove domani sarò in tribunale accusato di “sequestro di persona… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo buon Palermo, buon compleanno Marong! Il difensore rosanero compie oggi 21 anni Mediagol.it Governo in fuga dal caso Open Arms. E l'accusa dà i numeri sui migranti

Matteo Salvini alla sbarra a Palermo: «Clandestini spariti nel nulla, io trattato da mafioso». Giulia Bongiorno chiama in causa Danilo Toninelli, i pm pasticciano sulla quantità dei profughi a bordo.

Una buona prova non basta alla Siac per fare punti a Melilli

Trasferta senza punti per la combattiva Siac Messina, superata, nonostante una buona ed orgogliosa prestazione, dal quotato Città di Melilli per 5-2 nella partita dell’11^ giornata del campionato di s ...

Matteo Salvini alla sbarra a Palermo: «Clandestini spariti nel nulla, io trattato da mafioso». Giulia Bongiorno chiama in causa Danilo Toninelli, i pm pasticciano sulla quantità dei profughi a bordo.Trasferta senza punti per la combattiva Siac Messina, superata, nonostante una buona ed orgogliosa prestazione, dal quotato Città di Melilli per 5-2 nella partita dell’11^ giornata del campionato di s ...