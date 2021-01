Multa per Can Yaman: l’attore turco di Daydreamer attualmente in Italia ha combinato un bel guaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Il famoso attore turco, Can Yaman è stato il protagonista di una sfortunata vicenda avvenuta nel nostro paese, che gli è costata una Multa di 400 euro. Il protagonista di “Daydreamer- le ali del sogno” è di recente tornato nel nostro paese. La sua presenza è relativa alla registrazione di alcuni spot, in compagnia di Claudia Gerini, sotto la magistrale direzione di Ferzan Ozpetek. Tuttavia la sua fama gli è costata una Multa, per via dell’inevitabile assembramento che la sua presenza ha portato sulle strade. Foto: Instagram/Can Yaman Decine di fan infatti, si sono ammassati di fronte all’albergo Eden, dove è alloggiato il famoso attore. Secondo alcune fonti della questura, lo staff di Yaman e la direzione dell’albergo, avevano concordato che l’attore ... Leggi su virali.video (Di domenica 10 gennaio 2021) Il famoso attore, Canè stato il protagonista di una sfortunata vicenda avvenuta nel nostro paese, che gli è costata unadi 400 euro. Il protagonista di “- le ali del sogno” è di recente tornato nel nostro paese. La sua presenza è relativa alla registrazione di alcuni spot, in compagnia di Claudia Gerini, sotto la magistrale direzione di Ferzan Ozpetek. Tuttavia la sua fama gli è costata una, per via dell’inevitabile assembramento che la sua presenza ha portato sulle strade. Foto: Instagram/CanDecine di fan infatti, si sono ammassati di fronte all’albergo Eden, dove è alloggiato il famoso attore. Secondo alcune fonti della questura, lo staff die la direzione dell’albergo, avevano concordato che...

