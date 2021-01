Luca Argentero e la frase che allarma: “Io e Cristina? La vita è perfetta solo in apparenza …”, i fans in apprensione (Di domenica 10 gennaio 2021) Luca Argentero, in questo periodo come non mai, è ricercatissimo dopo aver girato la serie per la tv “Doc- nelle tue mani” che ha entusiasmato tutta Italia. E’ difficile che qualche italiano si sia perso qualche puntata e, soprattutto tra il pubblico femminile, gli apprezzamenti si sono sprecati. Questo periodo felice della sua vita professionale coincide con un periodo altrettanto felice della sua vita privata perché, dopo essersi lasciato con la su ex moglie, Myriam Catania, ora è felice con la nuova compagna Cristina Marino e la loro bambina Nina Speranza. Luca Argentero e l’ospitata a “C’è posta per te” Ieri Luca Argentero è stato ospite a “C’è posta per te” il programma di Maria De Filippi che è ricominciato e che andrà ... Leggi su baritalianews (Di domenica 10 gennaio 2021), in questo periodo come non mai, è ricercatissimo dopo aver girato la serie per la tv “Doc- nelle tue mani” che ha entusiasmato tutta Italia. E’ difficile che qualche italiano si sia perso qualche puntata e, soprattutto tra il pubblico femminile, gli apprezzamenti si sono sprecati. Questo periodo felice della suaprofessionale coincide con un periodo altrettanto felice della suaprivata perché, dopo essersi lasciato con la su ex moglie, Myriam Catania, ora è felice con la nuova compagnaMarino e la loro bambina Nina Speranza.e l’ospitata a “C’è posta per te” Ieriè stato ospite a “C’è posta per te” il programma di Maria De Filippi che è ricominciato e che andrà ...

zazoomblog : Luca Argentero spiega perché il suo 2020 è stato meraviglioso - #Argentero #spiega #perché #stato… - _Valealizzi_ : RT @Giusy_Ultimo: Beh già che ci siamo io farei un tweet di apprezzamento per Luca Argentero #CePostaPerTe - _Valealizzi_ : RT @fvnzioniamo: ho capito solo ora che l’ospite di sta storia è luca argentero perché fa il medico in doc andrea fanti world domination - _Valealizzi_ : RT @ToniaPeluso: Luca Argentero sei più bono di ieri e meno bono di domani #CePostaPerTe - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: C'è Posta per Te, Sabrina Ferilli e Luca Argentero ospiti. Polemica social: in studio niente distanziamento e mascherin… -