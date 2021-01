LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton in DIRETTA: Marta Bassino seconda a 0.18 da Lara Gut-Behrami! (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI ST. Anton 12.15 La norvegese Mowinckel perde tanto nella parte bassa ed è nona a 1?68. Ricordiamo che Marta Bassino è seconda a 0.18 da Lara Gut-Behrami, Federica Brignone quinta a 0.72. Fuori Sofia Goggia dopo poche porte. 12.13 Si riparte, in pista Ragnhild Mowinckel. 12.12 Breve interruzione per sistemare la porta dove ha inforcato Gauthier. 12.10 Pazzesco, anche la francese Gauthier inforca alla penultima porta come Francesca Marsaglia. Un peccato perché aveva tagliato il traguardo in quinta piazza a 0.46 dalla vetta. Ora la norvegese Mowinckel. 12.09 Lara ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI ST.12.15 La norvegese Mowinckel perde tanto nella parte bassa ed è nona a 1?68. Ricordiamo chea 0.18 daGut-Behrami, Federica Brignone quinta a 0.72. Fuori Sofia Goggia dopo poche porte. 12.13 Si riparte, in pista Ragnhild Mowinckel. 12.12 Breve interruzione per sistemare la porta dove ha inforcato Gauthier. 12.10 Pazzesco, anche la francese Gauthier inforca alla penultima porta come Francesca Marsaglia. Un peccato perché aveva tagliato il traguardo in quinta piazza a 0.46 dalla vetta. Ora la norvegese Mowinckel. 12.09...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: Noel in testa fuori Vinatzer. Alle 13.30 la seconda manche - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Anton in DIRETTA: tutto pronto per la gara! Goggia per il bis Bassino e Brignone per stu… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ del super G #StAnton 2021 #scialpinofemminile - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG St. Anton in DIRETTA: tutto pronto per la gara! #Goggia per il bis, #Bassino e #Brignone p… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: Noel fa la differenza e vola in testa - #alpino #Slalom #Adelboden… -