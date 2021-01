LIVE Ciclocross femminile, Campionati Italiani in DIRETTA: parte la gara! (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PARTONO I Campionati Italiani DI Ciclocross, GARA femminile! 13.00 Manca pochissimo al via dei Campionati Italiani di Ciclocross femminile. Ricordiamo che tutte e tre le categorie (Elite, Under 23 e Juniores) partiranno tutte insieme 12.55 Per quanto riguarda la gara juniores, favorita d’obbligo la campionessa uscente Lucia Bramati, con Beatrice Fontana e Alice Papo che vorranno giocarsi le proprie carte. 12.50 Tra le Under 23 invece, sarà interessante seguire la lotta tra la maglia tricolore uscente Francesca Baroni, reduce dalla conquista del Giro d’Italia di Ciclocross, Sara Casasola e un’agguerrita Gaia Realini. 12.45 Altre concorrenti che potranno farsi ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPARTONO IDI, GARA! 13.00 Manca pochissimo al via deidi. Ricordiamo che tutte e tre le categorie (Elite, Under 23 e Juniores) partiranno tutte insieme 12.55 Per quanto riguarda la gara juniores, favorita d’obbligo la campionessa uscente Lucia Bramati, con Beatrice Fontana e Alice Papo che vorranno giocarsi le proprie carte. 12.50 Tra le Under 23 invece, sarà interessante seguire la lotta tra la maglia tricolore uscente Francesca Baroni, reduce dalla conquista del Giro d’Italia di, Sara Casasola e un’agguerrita Gaia Realini. 12.45 Altre concorrenti che potranno farsi ...

