GF Vip, Andrea Zenga rompe il silenzio sul rapporto con il padre Walter

Non accenna a finire la polemica tra Andrea Zenga, gieffino, e suo padre Walter. Ora interviene anche il fratello Nicolò a rompere il silenzio. Il nuovo concorrente del Grande Fratello VIP Andrea Zenga, figlio dell'ex calciatore e attualmente allenatore Walter Zenga, legato soprattutto all'Inter, ha fatto una confessione dolorosa sul suo pessimo rapporto con il padre. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

