Eminem non si sente ancora un grande del rap (Di domenica 10 gennaio 2021) Dialogando con Zane Lowe per la serie di incontri “At Home With” di Apple Music, Eminem, si è raccontato a 360 gradi. Il 48enne rapper americano, cresciuto a Detroit, ha dichiarato di non sentirsi ancora così influente come altre grandi figure del rap. Perché ? Marshall Bruce Mathers III, in arte Eminem, ha infatti svelato: “So di essere in giro da un po’, ma non mi sento sinceramente, nel profondo del mio cuore, mi sento come se non avessi fatto nulla, qualsiasi cosa abbia fatto fino a questo punto non è più influente di quanto fatto da loro alla loro epoca. Per me, non avrò mai maggiore significato di quanto loro hanno significato per la loro epoca. Un sacco di volte la gente, quando mi chiede quali sono i miei rapper preferiti, non so nemmeno come rispondere, perché ci sono davvero tanti rapper che sono stati grandi e che lo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021) Dialogando con Zane Lowe per la serie di incontri “At Home With” di Apple Music,, si è raccontato a 360 gradi. Il 48enne rapper americano, cresciuto a Detroit, ha dichiarato di non sentirsicosì influente come altre grandi figure del rap. Perché ? Marshall Bruce Mathers III, in arte, ha infatti svelato: “So di essere in giro da un po’, ma non mi sento sinceramente, nel profondo del mio cuore, mi sento come se non avessi fatto nulla, qualsiasi cosa abbia fatto fino a questo punto non è più influente di quanto fatto da loro alla loro epoca. Per me, non avrò mai maggiore significato di quanto loro hanno significato per la loro epoca. Un sacco di volte la gente, quando mi chiede quali sono i miei rapper preferiti, non so nemmeno come rispondere, perché ci sono davvero tanti rapper che sono stati grandi e che lo ...

aledestefano00 : @amicii_news Ma impossibile contro Marcello in questa esibizione con la canzone di Eminem lui non centrava proprio… - encqore : @valerio76784327 ma io non capisco come ha pensato di riuscire a ballare su una canzone di eminem ?? - stansebbie : Io che preparo la lezione sulla musica rap, ma non posso fare vedere i video di Eminem e anche Ice Ice Baby fa vede… - amicii_news : Non ho seguito più dopo la sfida Riccardo-Alessandro. Chi ha cantato Eminem? #Amici20 - alelovesteve_ : non ho visto abbastanza scleri per lose yourself di eminem, sono molto contrariata -

Ultime Notizie dalla rete : Eminem non Eminem e Snoop Dogg, tensione tra i due rapper: ecco perché Soundsblog Eminem non si sente ancora un grande del rap

Eminem in un'intervista ha svelato di non sentirsi ancora un grande del rap e ha rivelato chi considera quali rapper considera i migliori.

Dr. Dre, ladri si intrufolano nella sua villa mentre è ricoverato in ospedale per aneurisma cerebrale

Durante il ricovero però la polizia ha sventato un tentativo di furto nella sua villa che si trova nella località balneare di Pacific Palisades. Mercoledì alle 2 del mattino la sicurezza ha individuat ...

Eminem in un'intervista ha svelato di non sentirsi ancora un grande del rap e ha rivelato chi considera quali rapper considera i migliori.Durante il ricovero però la polizia ha sventato un tentativo di furto nella sua villa che si trova nella località balneare di Pacific Palisades. Mercoledì alle 2 del mattino la sicurezza ha individuat ...