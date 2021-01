Diretta Roma-Inter ore 12.30: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma - Il big match della 17ª giornata di Serie A vedrà di fronte alle 12.30, allo stadio Olimpico di Roma, i giallorossi di Paulo Fonseca e l' Inter . I capitolini, reduci dal 3-1 in casa del ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 gennaio 2021)- Il big match della 17ª giornata di Serie A vedrà di fronte alle 12.30, allo stadio Olimpico di, i giallorossi di Paulo Fonseca e l'. I capitolini, reduci dal 3-1 in casa del ...

welikeduel : Eccoci in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma per la puntata numero 16 di #propagandalive - FlashScoreIT : ???? #SerieA #Roma ?? #Inter Il BIG MATCH di oggi in diretta dalle 12.30! FORMAZIONI UFFICIALI e ANTEPRIMA ??… - unchimico : @laura12ottobre Su questo e di altre proposte simili ho fatto una diretta Instagram qualche settimana fa:… - MessinaMag : La 18° puntata di ‘Domenica In’, in onda su Rai1 domenica 10 gennaio alle 14, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Friz… - infoitsport : Roma-Inter streaming gratis: diretta live e formazioni -