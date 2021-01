Curva Nord contro Bergomi: "Non sei interista, ma solo una t***a" (Di domenica 10 gennaio 2021) La Curva Nord dell'Inter si è scagliata contro l'ex Bergomi dopo le recenti dichiarazioni sui nerazzurri. Leggi su 90min (Di domenica 10 gennaio 2021) Ladell'Inter si è scagliatal'exdopo le recenti dichiarazioni sui nerazzurri.

crisinter82 : La curva nord sta capendo la gravità di avere in panchina Antonio Conte? - fontanelino : RT @FootballAndDre1: Striscione della Curva Nord - WorbasCello : RT @dan_grossi: Ciò che unisce, spesso finisce per dividere. Mi disse un giorno una nota figura del tifo labronico, mentre infuriava una ri… - ancilo90 : RT @chefoss: Bergomi alla Curva Nord dopo il pareggio di Mancini #RomaInter - Darsch1980 : RT @dan_grossi: Ciò che unisce, spesso finisce per dividere. Mi disse un giorno una nota figura del tifo labronico, mentre infuriava una ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Curva Nord Clamoroso, la Curva Nord contro il mito Bergomi: 'non sei interista!' Calciomercato.com Curva Nord contro Bergomi: "Non sei interista, ma solo una t***a"

Le recenti dichiarazioni di Giuseppe Bergomi sull'Inter non sono state gradite dai tifosi nerazzurri, che nella giornata di ieri hanno affisso a Milano uno stri ...

La festa della Lazio ai tempi del Coronavirus, la Nord chiama i tifosi in Piazza della Libertà

L'ormai consueto appuntamento a Piazza della Libertà, tra fumogeni, fuochi d'artificio e bandiere, quest'anno per via delle norme anti Covid sarà vietato: il divieto di assembramento e il coprifuoco a ...

Le recenti dichiarazioni di Giuseppe Bergomi sull'Inter non sono state gradite dai tifosi nerazzurri, che nella giornata di ieri hanno affisso a Milano uno stri ...L'ormai consueto appuntamento a Piazza della Libertà, tra fumogeni, fuochi d'artificio e bandiere, quest'anno per via delle norme anti Covid sarà vietato: il divieto di assembramento e il coprifuoco a ...