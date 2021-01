Twitta Joe Biden: "Il nostro presidente non è al di sopra della legge" (Di sabato 9 gennaio 2021) “Il nostro presidente non è al di sopra della legge”: Twitta il presidente eletto Joe Biden. “La Giustizia serve il popolo e non protegge i potenti”. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021) “Ilnon è al di”:ileletto Joe. “La Giustizia serve il popolo e non protegge i potenti”.

“Il nostro presidente non è al di sopra della legge”: twitta il presidente eletto Joe Biden. “La Giustizia serve il popolo e non protegge i potenti”.

Usa: Trump twitta da account Potus, Twitter cancella post

Twitter sospende in via definita l’account di Donald Trump per “il rischio che inciti ulteriormente la violenza”. La rabbia del presidente americano è immediata: prova a usare l’account ufficiale @POT ...

