Trump censurato sui social network e lo scandalo dei vaccini di Modena

(Di sabato 9 gennaio 2021) Saranno i disastrosi effetti collaterali sulla psiche, chissà. Ma da qualche giorno la maggior parte dei quotidiani italiani segue una linea che ha caratteri intrinseci intimamente anomali, irrazionali, se non (per l'appunto) venati da psicopatologia. Il primo riguarda la censura imposta da Facebook e altrial presidente degli Stati Uniti, Donald. È evidente che, con l'incitamento alla marcia dell'Epifania su Capitol Hill,ha fatto l'errore più tragico della sua vita politica. Lo pagherà caro, con possibili messe in stato d'accusa, forse con l'allontanamento preventivo dalla Casa bianca, e probabilmente subirà procedimenti giudiziari. Ma com'è possibile l'impazzimento di una società democratica che ora gli nega la libertà d'espressione? Non bastavano i giornalisti e i conduttori televisivi ...