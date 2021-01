The Sacral Dance, in onda su Rai 5 (Di sabato 9 gennaio 2021) Rai 5, dall’inizio di quest’anno, ha dato vita ad un programma di danza di altissima qualità. Tra balletti di danza classica direttamente dal repertorio e coreografie di stile contemporaneo, la programmazione di Rai Cultura spazia in tutte le molteplici forme della meravigliosa arte del movimento. La scorsa domenica è andato in onda il balletto il Pipistrello, con la magnifica Alessandra Ferri come protagonista. Domani, invece, andrà in onda l’allestimento di Giselle del Teatro Alla Scala con Roberto Bolle e Svetlana Zakharova. Oggi sarà presentato, alle 11:15, il balletto The Sacral Dance, coreografato su misura per la compagnia nazionale di danza contemporanea di Cuba. E’ davvero un’occasione da non perdere per la diffusione della conoscenza della danza. La compagnia di Cuba La compagnia di danza contemporanea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Rai 5, dall’inizio di quest’anno, ha dato vita ad un programma di danza di altissima qualità. Tra balletti di danza classica direttamente dal repertorio e coreografie di stile contemporaneo, la programmazione di Rai Cultura spazia in tutte le molteplici forme della meravigliosa arte del movimento. La scorsa domenica è andato inil balletto il Pipistrello, con la magnifica Alessandra Ferri come protagonista. Domani, invece, andrà inl’allestimento di Giselle del Teatro Alla Scala con Roberto Bolle e Svetlana Zakharova. Oggi sarà presentato, alle 11:15, il balletto The, coreografato su misura per la compagnia nazionale di danza contemporanea di Cuba. E’ davvero un’occasione da non perdere per la diffusione della conoscenza della danza. La compagnia di Cuba La compagnia di danza contemporanea ...

raicinque : 'The Sacral Dance' interpretato dalla Compagnia di Danza @dccuba negli anni si è evoluto in un ibrido esotico di s… - IvanaIv29438384 : RT @CeccarelliL_: Stasera in TV: Danza Contemporanea de Cuba – Su Rai5 (canale 23) “The Sacral Dance” - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per la Grande Danza con 'The Sacral Dance' del 7 gennaio alle 21.15 su Rai 5) Segui su: La Notizia… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Danza Contemporanea de Cuba – Su Rai5 (canale 23) “The Sacral Dance” - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Danza Contemporanea de Cuba – Su Rai5 (canale 23) “The Sacral Dance” -

Ultime Notizie dalla rete : The Sacral The Sacral Dance, in onda su Rai 5 Metropolitan Magazine Italia The Sacral Dance, in onda su Rai 5

In onda su Rai 5 ci sarà The Sacral Dance, un balletto del tutto innovativo, dalla compagnia di danza contemporanea di Cuba.

Dante. Gli occhi e la mente - Un'epopea pop

Da settembre al Mar – Museo d’Arte della Città di Ravenna il pubblico ammirerà una mostra che viaggia su un doppio binario: la fortuna popolare di Dante, dal testo alle immagini, a cura di Giuseppe An ...

In onda su Rai 5 ci sarà The Sacral Dance, un balletto del tutto innovativo, dalla compagnia di danza contemporanea di Cuba.Da settembre al Mar – Museo d’Arte della Città di Ravenna il pubblico ammirerà una mostra che viaggia su un doppio binario: la fortuna popolare di Dante, dal testo alle immagini, a cura di Giuseppe An ...