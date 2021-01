“Sanpa” | luci e ombre di San Patrignano

(Di sabato 9 gennaio 2021) Titolo:Regia: Cosima Spender Genere: docu-drama, drammatico Durata: circa 60’ per 5 episodi Valutazione: **** Programmazione: Netflix “” è una miniserie prodotta da Netflix ed ideata dall’autore televisivo Gianluca Neri sulla travagliatissima storia della comunità per il recupero di persone con dipendenze nata a San, poco lontano da Rimini, per opera dell’imprenditore Vincenzo Muccioli. Siamo nel 1978, i moti rivoluzionari e sovversivi politici che tanto animarono la vita pubblica poco meno di dieci anni prima si erano quasi totalmente estinti ed ora, in loro vece, un’altra passione mortale colmava le giornate di migliaia di ragazzi: l’eroina. Arrivata da poco in un’Italia ancora parzialmente all’oscuro di quali fossero i pericoli legati a tale sostanza, l’eroina infatti divenne ben presto un tragico comune ...

Nell'impreparazione generale prende il via l'epopea del welfare ingenuo di Muccioli basato su tre azioni che possiamo in sintetizzare in: accogliere, contenere, far lavorare. Come per tutte le istituz ...