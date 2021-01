Reggiana-Cittadella 0-2 | gol di Proia e Ogunseye

Tsubasa10_IT : Ogunseye e Vita, giocatori del Cittadella, replicano il famoso tiro combinato della Golden Combi!!! Esattamente com… - sowmyasofia : Reggiana-Cittadella 0-2: gara dominata dai veneti - sportli26181512 : Proia e Ogunseye piegano la Reggiana: il Cittadella ora è terzo con il Monza: Proia e Ogunseye piegano la Reggiana:… - zazoomblog : Reggiana-Cittadella 0-2 Decidono Proia e Ogunseye Cronaca Tabellino Classifica - #Reggiana-Cittadella… - sportli26181512 : Reggiana-Cittadella 0-2: Il match valido per la quinta giornata della Serie B che metteva di fronte Cittadella e Re… -

REGGIO EMILIA – Sesta sconfitta nelle ultime sette partite, la quarta di fila in casa. Attacco senza gol da 508'. La Reggiana perde 2-0 anche nel recupero contro il Cittadella e resta a quota 15 in cl ...REGGIO EMILIA. Vittoria meritata del Cittadella, che con una partita in meno si porta a -4 dalla vetta occupata dall’Empoli. Crisi sempre più profonda per la Reggiana, che nelle ultime sette ne ha per ...