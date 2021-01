Milan-Torino, infortunio per Tonali: esce in barella il centrocampista rossonero (Di sabato 9 gennaio 2021) Sandro Tonali ha accusato un problema fisico nel corso del minuto 49 di Milan-Torino: il centrocampista rossonero è costretto a uscire in barella in seguito a un durissimo contrasto con Simone Verdi. Brutta tegola per la formazione di Pioli, che nella circostanza ha addirittura rischiato di subire un calcio di rigore. Il penalty non è stato giustamente concesso, ciononostante il classe 2000 ha dovuto abbandonare la sfida malconcio. Al suo posto è entrato Diogo Dalot, il quale si è posizionato sulla fascia destra. Di conseguenza Calabria si è visto nuovamente costretto ad agire come mediano. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Sandroha accusato un problema fisico nel corso del minuto 49 di: ilè costretto a uscire inin seguito a un durissimo contrasto con Simone Verdi. Brutta tegola per la formazione di Pioli, che nella circostanza ha addirittura rischiato di subire un calcio di rigore. Il penalty non è stato giustamente concesso, ciononostante il classe 2000 ha dovuto abbandonare la sfida malconcio. Al suo posto è entrato Diogo Dalot, il quale si è posizionato sulla fascia destra. Di conseguenza Calabria si è visto nuovamente costretto ad agire come mediano. SportFace.

DiMarzio : #Milan, per il centrocampo ora si pensa a Meitè del Torino: contatti in corso con l'entourage del giocatore - SkySport : Milan, continua la ricerca di un centrocampista: contatti in corso per Meitè dal Torino - SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC CONVOCATO PER IL MATCH COL TORINO LO SVEDESE NON GIOCA UNA GARA DAL 22 NOVEMBRE - Guisanting : Quando giudicherete Tonali considerate pure come il Milan abbia iniziato a soffrire il Torino solo quando è uscito - alabarda67 : L'arbitro da il rigore al Torino il VAR lo toglie ???????? Milan 11 rigori a favore in 17 partite ???????? -