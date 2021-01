Lopalco: “Zona arancione per tutta Italia” (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo il repentino aumento di contagi dovuto alle feste natalizie (si stima che ben 3 Italiani su 10 si siano contagiati a feste e cenoni natalizi), l’Italia deve correre ai ripari. Dopo questo weekend, nel quale vigerà la Zona arancione, si ritorna al sistema a fasce. Tante le regioni che transitano dalla Zona gialla a quella di fascia successiva, ma per Lopalco le misure potrebbero presto rivelarsi insufficienti. L’esperto propende infatti per una Zona arancione unificata in tutta Italia. Scrive in un post su Facebook: “Ieri ‘giallo rafforzato’, nel fine settimana arancione. Da lunedì giallo. Per tornare arancioni il prossimo fine settimana”. È questo il commento a caldo di ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo il repentino aumento di contagi dovuto alle feste natalizie (si stima che ben 3ni su 10 si siano contagiati a feste e cenoni natalizi), l’deve correre ai ripari. Dopo questo weekend, nel quale vigerà la, si ritorna al sistema a fasce. Tante le regioni che transitano dallagialla a quella di fascia successiva, ma perle misure potrebbero presto rivelarsi insufficienti. L’esperto propende infatti per unaunificata in. Scrive in un post su Facebook: “Ieri ‘giallo rafforzato’, nel fine settimana. Da lunedì giallo. Per tornare arancioni il prossimo fine settimana”. È questo il commento a caldo di ...

